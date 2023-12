Football : "Je ne peux pas être plus heureux", les réactions après la victoire de Rodez contre Concarneau

Samedi 2 décembre, Rodez s'est imposé par deux buts à zéro face à Concarneau, grâce notamment à un but de son capitaine Bradley Danger, qui a ainsi pu célébrer de la meilleure des manières la naissance de sa fille survenue lundi. Les réactions :

Didier Santini, entraîneur de Rodez

On a respecté le plan de jeu mis en place. On est resté concentré, sérieux et pas frustré de leur laisser le ballon. On savait qu’ils sortaient très bien le ballon, qu’il fallait être au bon endroit au bon moment.

On a eu pas mal d’opportunités pour tuer le match, le petit regret est de ne pas mener de plus d’un but à la mi-temps. Je suis satisfait du fait d’avoir eu beaucoup d’occasions, de percuter vers l’avant.

Sur le plan défensif, on leur a demandé plus d’agressivité, d’être costaud sur coup de pied arrêté. On savait qu’il faudrait être costaud, on l’a été tous ensemble.

Stéphane Le Mignan, entraîneur de Concarneau

Une défaite, c’est toujours dur, d’autant qu’on a déjà été battu mardi. On aurait pu faire un meilleur match. Sur la première mi-temps, on a eu des récupérations intéressantes, sur lesquelles ils étaient déstructurés, mais on n’a pas été assez habile.

En seconde période, on n’a pas réussi grand-chose et eux ont bien défendu. On était entamé physiquement, mais cela n’explique pas tout.

Bradley Danger, défenseur et capitaine de Rodez

Je pourrais difficilement vivre une meilleure semaine dans ma vie. Je ne peux pas être plus heureux. Naissance de ma fille lundi, victoire là, tout va bien dans le meilleur des mondes.

Parfois, la chance tourne un peu moins (série de cinq matches sans victoire avant Concarneau), mais on a toujours continué à travailler. On savait que ça allait tourner. L'objectif était de faire un match plein dans tous les compartiments du jeu. C'est ce qu'on a fait.