Lassouts. Rendez-vous aujourd’hui au marché de Noël à la salle des fêtes du village

Ce dimanche 3 décembre de 14 heures à 18 heures, l’Association des parents d’élèves de l’école des petits tambourniers vous propose son marché de Noël traditionnel à la salle des fêtes de Lassouts. Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à venir faire vos petits achats de Noël au marché, cette année encore les parents d’élèves et les habitants de Lassouts ont mis tout leur savoir-faire en œuvre pour vous proposer le meilleur, alors ne ratez pas le rendez-vous. En marge du marché de Noël vous pourrez récupérer les sapins de Noël qui ont été commandés, un stand de boissons chaudes et pâtisseries vous attendra pour faire une pause, une balade en calèche sera possible entre 14 et 15 heures suivant les conditions météorologiques.

Vous pourrez emporter des objets aussi divers que variés, faits main.

L’ensemble des ventes est fait au profit des petits tambourniers.