Luc-la-Primaube. Des dessins à gratter pour Noël ave la MJC

Mercredi dernier, les animatrices Julie, Flore, Maëlle et Johanna ont proposé aux enfants de 3 à 5 ans qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC de créer un dessin à gratter pour Noël. Sur des feuilles de papier à gratter magiques, ils ont pressé les crayons sur les surfaces dures pour activer l’ambiance de Noël. Les enfants ont fait preuve de créativité et d’imagination pour réaliser de petits chefs-d’œuvre amusants. L’après-midi était consacrée à un jeu de réflexion, l’Arlequin qui est un petit jeu de cartes original où il faut bluffer, prendre des risques ! Les 6/8ans ont poursuivi le projet DiY avec Mélanie et ultimate et discogolf avec Dorian et ont joué au 3 fois rien. Des défis numériques et mini-défi Stop Motion fond vert étaient proposés aux 9 ans et +.

Mercredi 6 décembre, atelier créatif (arc-en-ciel) le matin et parcours des couleurs l’après-midi pour les 3/5 ans, projet DiY, ultimate et discogolf et jeu de course pour les 6/8 ans, atelier cuisine et mini défi (lâche-toi en Free motion) pour les 9 ans et +. Soirée Mcdo et Padel le vendredi 8 décembre (départ à 19 h et retour à 22 h) : 12 € pour les 14/17 ans. Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.