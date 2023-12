Entre -1°C et -14°C : il a gelé presque partout en Occitanie ce dimanche, où a-t-il fait le plus froid ?

Un ciel dégagé ce dimanche 3 décembre, avec des températures matinales glaciales pour saluer le début de l'hiver météorologique.



L'hiver météorologique est entré en vigueur en France depuiis ce vendredi 1er décembre, et hormis la neige, les températures ont elles aussi salué son retour à leur manière.

L'Occitanie a connu ainsi ce dimanche 3 décembre au petit matin des températures négatives quasiment partout, selon France 3 : -1°C dans le Gers, -3°C à Toulouse, -5°C à Montpellier, et surtout jusqu'à -10°C sur l'Aubrac aeyronnais et -14°C sur la Margeride lozérienne, il a plus fait frois dans cette partie sud du Massif Central que dans les Pyrénées, où le thermomètre affichait "seulement" entre -7°C et -10°C.

Il ne fallait aller que vers Perpignan (4°C) ou Narbonne (2°C) pour se satisfaire d'une petite température positive.

Il est 5 heures, l'Occitanie grelotte

En Aveyron par exemple, le Lévezou en Aveyron affichait également un -8°C à 5 heures matin, -8,2°C à Rodez. Moins froid qu'en Lozère, avec -12,6°C au Mas-Saint-Chély.

A cette heure-là, l'ensemble du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, de la Lozère, du Gard, de l'Ariège, de l'Aveyron et de quasiment toutes les Hautes-Pyrénées grelottaient encore sous des températures en-dessous des 0°C. Mais en Hérault, les pays bitterois et agathois connaissaient encore des -3 ou -0,8°C, tout comme la région d'Auch dans le Gers.