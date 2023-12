Druelle Balsac. Invité par le CCAS, Louis Baudel a revisité la chanson française

Pianiste-interprète, Louis Baudel offre aux amoureux de la chanson française un récital qui met en avant la poésie, la quête de la liberté de tous les artistes qu’il interprète mais aussi la convivialité et l’humour. On connaît Louis Baudel par les concerts consacrés à Serge Reggiani, Jacques Brel et Jean Ferrat, mais dernièrement, à la salle des fêtes de Druelle village, invité par le CCAS de Druelle-Balsac pour un goûter spectacle, il a proposé un récital beaucoup plus éclectique. Aux côtés de Ferrat, Aznavour, Dassin, Lama, Nougaro, Cabrel, Adamo et bien d’autres. Un récital de presque deux heures qui a su séduire les plus exigeants. Nombreux étaient les spectateurs qui ont repris avec Louis les refrains de beaucoup de chansons. Après avoir applaudi comme il se doit ce merveilleux artiste, les personnes présentes, venues en grand nombre, ont pu partager un goûter servi par un certain nombre de conseillères et conseillers. Un bel après-midi en chansons grâce au CCAS de Druelle-Balsac et que tous les présents ont énormément apprécié. Précisons que l’entrée était offerte aux plus de 60 ans habitant la commune et de 5 € pour les autres, et que les profits seront reversés au Téléthon.