Pourquoi un coach de M6 vient préparer 12 entrepreneurs en herbe pour le grand soir à Rodez ?

Rodez agglomération lance l'appel au public ce mardi 21 novembre pour participer à la soirée "Startmeup" qui se déroulera le 14 décembre à partir de 18h dans son amphithéâtre.

Avec 98 entrepreneurs présents le 14 décembre au soir, Rodez agglomération veut être à la hauteur de l'événement. Ainsi, quatre coachs dont Raphaël Girardin qui officie dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6, préparent douze porteurs de projet pour le grand soir. "Le but est d'être prêt le 14 décembre et après, que personne ne s'ennuie. Il faut s'adapter au public suivant la formule : convaincre, émouvoir, divertir", déclare celui qui a lancé voici dix ans sa start-up et travaille pour AgroVallée Incubation à Montpellier.

Originaire du Gard, il rappelle "la réputation d'entrepreneur des Aveyronnais. Il est intéressant de recentrer l'activité économique, de découvrir de nouveaux concepts. Je dis aux candidats de ne pas penser aux produits mais de travailler le capital humain avec le cœur." Et Monique Herment-Bultel, vice-présidente en charge du commerce et de l'innovation, d'ajouter : "Avoir une âme".

Le public est invité à se manifester ce mardi 21 novembre pour participer à l'événement dont l'objectif, rappelle Monique Herment-Bultel, "est de faire rester les gens sur le territoire pour créer un réseau économique diversifié." Chaque candidat disposera de trois minutes pour présenter son projet et de cinq minutes pour répondre aux questions du public. Un QR code sera distribué le 14 décembre à partir de 18h dans l'amphithéâtre de Rodez agglomération pour voter soir au jury professionnel, soit au jury grand public. Il sera aussi possible de suivre la soirée sur la chaîne Youtube de Rodez agglomération et voter en ligne. "C'est une chance supplémentaire de se lancer", conclut Pierre Bessière, directeur général pour le développement économique à Rodez agglomération.