Réquista. Randonneurs et cyclistes ont bravé les éléments pour le Téléthon

Par un temps maussade, randonneurs et cyclistes se sont élancés sur les chemins du Réquistanais pour la bonne cause puisque l’intégralité des recettes était dédiée au Téléthon. Cette randonnée n’a pas pu faire autrement que de s’accommoder des aléas ponctuels de la météo. Alors que les marcheurs prenaient la direction du nord, vers le vieux Réquista, les cyclistes s’orientaient vers le sud et les chemins de La Clauze mais point de soleil à l’horizon, et après quelques minutes, les capes imperméables faisaient leur apparition sans pour autant que quiconque ne se décourage.

À l’arrivée, sous la halle de La Poste, le réconfort était au rendez-vous puisque les responsables du club rando de Réquista et de l’Union cycliste locale avaient prévu pour réchauffer les cœurs en proposant une grillée de châtaignes et des fouaces accompagnées de cidre et de jus de fruit pour un moment d’échange et de convivialité.

Au final, cette initiative commune de deux associations est une réussite puisque c’est un montant de 455 € qui sera remonté à la coordination départementale de l’AFM Téléthon.

Prochaine animation le 10 décembre avec le concours de pétanque du Téléthon, à 14 heures au boulodrome de Réquista.