Du verglas toujours présent sur les routes de l'Aveyron : voici où la circulation est délicate ce lundi

La première semaine de décembre 2023 démarre avec une prudence demandée aux automobilistes aveyronnais, ce lundi 4. Les conditions de circulation sont, par endroits, délicates.

Comme cela est le cas durant les matinées hivernales, le Département de l'Aveyron demande aux automobilistes "la plus grande prudence", alors que les températures relevées ce lundi 4 décembre 2023 "sont comprises entre -1°C et +7°C". Quel est l'état du réseau routier ? On fait le point.

Nord Aveyron

Présence de verglas localisé sur la RD921 secteur Lacalm et sur le plateau de l’Aubrac au-dessus de 1100m (Traitement en cours).

Les conditions de circulation sont délicates sur ces deux secteurs et normales ailleurs.

Centre Aveyron

Les conditions de circulation sont normales

Sud Aveyron

Présence de verglas localisé sur la RD30 au niveau du col de Poulzinieres (Traitement en cours)

Les conditions de circulation sont délicates sur cette zone et normales ailleurs.

Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont normales

Pas de vigilance dans le département

Si bon nombre de ses voisins sont en vigilance jaune ce lundi 4 décembre - la Lozère pour la neige et le Gard ainsi que le Tarn-et-Garonne pour les crues - l'Aveyron échappe, pour le moment, à toute alerte météo, selon l'ultime bulletin de Météo France.