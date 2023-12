Baraqueville. La Tournée des drapeaux olympiques a fait halte au collège Albert-Camus

Le collège Albert-Camus est labellisé "Génération 2024" depuis plusieurs années grâce à la grande implication des élèves à l’UNSS, leurs excellents résultats aux différentes compétitions et à la mobilisation de Marianne Mouries-Martin, professeur d’EPS. Chaque année, les élèves sont invités à se sensibiliser à l’histoire et aux valeurs des Jeux olympiques à travers des expositions, une initiation à l’athlétisme avec les étudiants en STAPS, des rencontres avec des sportifs en situation de handicap. Le collège a été récompensé de son investissement par la venue de la tournée des drapeaux olympiques et paralympiques. Il a accueilli une délégation de personnalités durant deux heures, et notamment Thierry Rey, médaillé olympique en judo lors des JO de Moscou en 1980.

La journée a commencé au gymnase du collège avec la délégation. Les 140 élèves du collège qui ont participé au cross départemental ont pu poser des questions concernant cette tournée des drapeaux (inédite), la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Pendant ce temps, tous les professeurs, avec leur classe respective, ont fait faire un quizz concours sur les JO.

Les élèves ont ensuite défilé du gymnase jusqu’au collège pour former ensuite les anneaux olympiques dans la cour, sous l’hymne officiel des Jeux olympiques. Six élèves ont porté les drapeaux en tête de cortège. Les élèves qui suivent l’option "grec" avec Mme Pomarède ont déclamé l’hymne olympique en grec au balcon du collège.

Joëlle Lissorgues, principale du collège, et Thierry Rey ont fait des discours sur les valeurs du sport mais aussi celles des Jeux olympiques et paralympiques.

À la suite de ce moment fort, la délégation des porte-drapeaux et les élèves ont défilé avec les drapeaux jusqu’à la mairie de Baraqueville où le maire, Jacques Barbezange, les a accueillis. Après ce dernier moment d’échange avec Thierry Rey et quelques photos avec les drapeaux, la délégation est repartie pour la ville de Rodez.