Coubisou. Les pompiers solidaires du Téléthon

Dans le cadre des animations du Téléthon, les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Estaing proposaient un après-midi récréatif, ouvert à tous.

Dès 15 h 30, les enfants pouvaient participer à un rallye-photos dans le village. Par petits groupes, accompagnés d’adultes, ils sont partis à la recherche des photos proposées sur la feuille de route pour les noter sur le plan. Ce parcours a permis à tous les participants d’arpenter les rues et places de ce beau village et de faire de belles découvertes. Au retour, vin chaud, jus de fruit, crêpes, bugnes, roses des sable, pâtes de coing et autres gourmandises régalaient petits et grands ainsi que le groupe de randonneurs qui clôturaient sa balade à la caserne. En compagnie des pompiers, il était possible de découvrir les locaux du centre de secours ; une visite guidée fort appréciée. Et, avant de se quitter, les enfants étaient heureux de poser pour la photo-souvenir devant le camion rouge en compagnie des pompiers.

Les soldats du feu ont une nouvelle fois participé à cette belle et généreuse aventure avec la population des communes environnantes.