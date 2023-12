Villefranche-de-Rouergue. L’expo "Vent d’images" à découvrir jusqu’au 10 décembre

L’exposition des adhérents de Paroles Vives "Vent d’Images" se poursuit jusqu’au 10 décembre inclus à la Salle Voûtée, place Bernard-Lhez à Villefranche-de-Rouergue. Les œuvres des peintres, Jean Baro, Véronique Godefroy, Françoise Pourcel, Bruno Rigal côtoient les photographies de Lou Cousin, Françoise Moly, Roger Gares et de Jean Baro. Des univers qui se mêlent et des artistes qui donnent à voir leur sensibilité en offrant leur regard sur la vie dans des styles différents et des thèmes variés. Ouverte tous les jours, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Entrée libre. Renseignements : 05 65 45 37 66 ou

paroles.vives12@gmail.com