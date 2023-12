Nauviale. Théâtre : "Si tu me payes un verre" à La Diligence ce samedi 9 décembre

Le café-théâtre La Diligence se métamorphosera en cabaret ce week-end pour accueillir la compagnie Fauteuils et strapontins de qui présentera son spectacle "Si tu me payes un verre" de Gérard Levoyer. Au Bistrot d’Alphonse il y a peu de clientèle, seulement quelques habitués. Jojo, poète alcoolo, drôle de zozo qui trimballe dans sa musette des œuvres impérissables que personne n’a lues.

Mado, jolie comme un cœur mais dont le cœur est à qui paye le tarif. Et un pianiste d’ambiance dont tout le monde a oublié le nom. Les soirs de vague à l’âme, la boîte à souvenirs se remplit au fur et à mesure que les bouteilles se vident. Et les chansons allument des lampions dans les yeux rigolards. Bref, dans ce coin de bistrot, il y a de belles aventures à l’intérieur. Suffit de pousser la porte pour embarquer avec eux et découvrir des chansons et des textes singuliers, tendres, drôles, connus et inconnus, accompagné par un pianiste tout aussi singulier. Samedi 9 décembre à 19 h 30, et dimanche 10 décembre à 17 heures. Infos et réservations : vallondecultures@gmail.com / 07 88 03 39 43.