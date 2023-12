Espalion. Décorations et lumières pour embellir la ville

Illuminations, décorations : la ville a mis ses habits de lumière pour Noël et les fêtes de fin d’année.

Depuis vendredi dernier, le boulevard Poulenc et les rues de la ville sont illuminés, offrant un splendide spectacle la nuit tombée. Le maire Éric Picard a lancé ces illuminations et Catherine Krauss, accompagnée d’élus municipaux, de Florent Rayrolles, président de l’association Vivons Espalion, de Jean-Michel Caseynes coprésident du comité d’animations, de Sébastien Septfonds des services techniques, du représentant de la société Eiffage ont effectué une visite qui leur a permis d’apprécier toutes ces lumières.

Décoration

Un bouquet de couleurs et de motifs du plus bel effet qui permettront aux familles de faire une promenade nocturne très agréable avec en point d’orgue le boulevard et ses arbres, véritables puits de lumières. L’installation de ces illuminations par la société Eiffage a pris dix journées et il en faudra cinq pour tout démonter : 25 traversées, quinze motifs, cinq arbres ou sapins décorés, un rideau, deux arches et des kilomètres de fils. Un système qui est connecté sur l’éclairage public. Le personnel communal, utilisant les ressources du Fablab a contribué à l’embellissement de la ville en réalisant de splendides décorations.

Devant l’Hôtel de ville, la cité offre un paysage hivernal avec le Vieux palais, le Pont vieux, l’église Saint-Jean-Baptiste tout en blanc, avec le père Noël, un traîneau tiré par des rennes, des étoiles, contrastant avec les arbres et la verdure environnants. D’autres décorations ont été mises en place dans la cour de l’ancienne école Saint-Hilarian et au centre Francis-Poulenc. Alors, n’hésitez pas : une belle balade vous attend le soir venu.