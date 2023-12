Deux Aveyronnais contrôlés positifs au cannabis à moins d'une heure d'intervalle sur les routes du Cantal

Ce sont les mêmes gendarmes de la brigade motorisée d'Ytrac qui ont contrôlé les deux automobilistes.



On dit parfois que les jours se suivent et se ressemblent. Pour les gendarmes de la brigade motorisée d'Ytrac dans le Cantal, c'était les contrôles routiers et (presque) les automobilistes qui se sont suivis et ressemblés, ce vendredi 1er décembre en matinée, rapporte La Montagne.

Ce jour-là, vers 10h20 sur la N122, commune d'Yolet, ils contrôlent un premier Aveyronnais de 31 ans qui s'est avéré être positif au cannabis.

40 minutes plus tard, vers 11 heures, même axe routier mais cette fois sur la commune voisine de Giou-de-Mamou, c'est un deuxième Aveyronnais de 34 ans qui sera lui aussi contrôlé positif au cannabis.

Leurs permis de conduire leur a aussitôt été confisqué.