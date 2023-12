L’irruption de l‘animal de 50 kg, poursuivi par des défenseurs hors du commun, dimanche 3 décembre, a été filmée puis visionnée plus de 10 000 fois sur les réseaux sociaux du club de La Terrisse.

Dimanche 3 décembre, vers 14 h 15, les formations de Campuac et de La Terrisse étaient encore aux vestiaires en train de se préparer pour leur rencontre de Départemental 5 (le niveau le plus bas du football français) quand, à la surprise générale, devant les yeux des quelques supporters et dirigeants des deux clubs présents aux abords du rectangle vert, une bête noire est apparue à la grande vue de tous.

"Il nous a un peu tordu un poteau"

Ce n’était pas la bête du Gévaudan mais un sanglier de 50 kg venu de nulle part qui a déboulé et s’est offert le luxe de traverser tout le terrain nord-aveyronnais. Pourtant, il n’y avait encore aucun ballon à pousser au fond des filets pour inscrire un but. Le véloce attaquant s’est retrouvé aussi tôt poursuivi par une meute de quatre chiens en attendant d’en venir au duel devant le local des chasseurs jouxtant le stade campuacois. Comme on peut le voir sur la vidéo diffusée sur la page Facebook du club de La Terrisse.

"C’était avant la rencontre, nous étions encore en train de nous préparer dans les vestiaires. Les chasseurs de Campuac, qui ont leur repère à côté, ont vu leurs chiens partir d’un coup. Il a traversé le terrain en direction des buts. Puis, il a été se coincer dans les filets. Il était un peu perdu. C’était assez incroyable. Bon, il nous a un peu tordu un poteau mais ce n’est rien, nous allons réparer cela", a commenté le président de l’entente Campuac-Golinhac, Simon Pradalier.

Joffrey Féral : "Je n’étais pas dans le secteur"

Joffrey Féral, originaire de Pruines, ancien licencié de l’entente, célèbre chasseur notamment à l’arc et star des réseaux sociaux n’était pourtant pas dans le coin. "Ce n’est pas moi. Mais je suis au courant. Je joue dans un club à côté désormais (l’entente Villecomtal-Mouret-Pruines-Entraygues). Je n’étais pas sur le secteur mais, ça a un côté sympa", a rigolé celui qui ne manque jamais sa cible.

Pour la petite histoire, le cochon a eu beaucoup de mal à se sortir des filets campuacois avant de céder peu de temps après face à une attaque adverse. Et si Campuac et La Terrisse se sont quittés sur un match nul après une réalisation de chaque côté (1-1), c’est bel et bien le sanglier qui leur a montré le chemin des filets.