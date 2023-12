Villefranche-de-Rouergue. Le "Noël céramique" d’Archipot se façonne

La chapelle Saint-Jacques abritera jusqu’à la fin de l’année les créations d’artistes de talent.

Après le succès d’"Automne céramique" sous la halle de Villefranche-de-Rouergue ayant accueilli environ 900 personnes venues admirer les réalisations de 28 potiers, céramistes et autres sculpteurs, l’association Archipot renouvelle pour la quatrième fois son exposition-vente de fin d’année, "Noël céramique" dans la chapelle Saint-Jacques, autre lieu emblématique du patrimoine villefranchois. Elle présentera 10 potiers, céramistes et sculpteurs du vendredi 8 au dimanche 31 décembre 2023 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 (fermeture le lundi 25 décembre). L’occasion de découvrir un panel de magnifiques créations entre sculptures, pièces utilitaires et décoratives, grès, porcelaines, faïences, raku… Martin Barnsdale, Diana Barbosa, Annie Burette, Francis Capape, Mia Fernandes, Gisèle Garric-Couderc, Sasha Martinet, Danielle Mayran, Alice Mescolini et Geneviève Vachal accueilleront le public avec plaisir lors du vernissage de ce vendredi 8 décembre, à partir de 18 heures, puis lors de leurs permanences respectives. L’entrée est libre.