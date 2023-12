Sénergues. Le Sport quilles bien représenté en corpo

Les aficionados des quilles le savent bien : il est désormais possible de s’adonner aux quilles de huit tout au long de l’année. C’est ainsi qu’une dizaine de Sénerguois troquent leur maillot jaune et bleu pour d’autres couleurs en participant au championnat corporatif d’automne et de printemps.

Si, dans ces compétitions, l’ambiance reste l’élément prépondérant de tous les pratiquants, des classements sont quand même établis dans les différents niveaux au nombre de neuf. La dernière médaille de la saison 2023 a été obtenue par un licencié Sénerguois sous les couleurs grises de la quadrette de l’entreprise Eiffage Énergie.

En effet Sebastian Todoran a été un des piliers de cette quadrette qui a fini à la seconde place de la poule G de ce championnat corpo.

Un résultat qui a ravi ses équipiers civils, "coach Carlou, Loïc Le Breton et Champion", et qui espèrent bien que Sebastian fera un doublé corpo-civil dans quelques mois.