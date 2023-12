Salmiech. Le succès du quine des amis du clocher de Saint-Amans

On a pu noter une très bonne participation au quine annuel de l’association "Les amis du clocher de Saint-Amans" pour le plus grand plaisir de ses membres.

En effet, les "quineurs" salmiechois et des villages alentours sont venus encourager l’association en quinant directement, en louant des cartons, en offrant des lots ou des bons d’achat. Vingt et une manches étaient composées principalement de lots alimentaires, de quoi passer d’excellentes fêtes de fin d’année en famille.

Un tableau était même offert par l’artiste peintre de Salmiech, Laurette Brugier.

La totalité des bénéfices seront versés pour le budget de rénovation du mobilier de l’église, principalement le retable.

Merci à toutes et tous pour votre participation et votre soutien à l’association dont le but est la sauvegarde du patrimoine.