Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les CE et CM s’initient à l’anglais

Depuis cette rentrée scolaire les élèves de CE et de CM de l’école Sainte-Marie bénéficient de cours d’anglais à raison d’une heure hebdomadaire. En effet, Mme Fouet, professeur d’anglais, récemment retraitée, a accepté de renouer avec l’enseignement pendant une paire d’heures le vendredi après-midi.

Il faut dire que Mme Fouet, dont la carrière s’est essentiellement effectuée au lycée puis au collège Saint-Joseph à Rodez, n’est autre que la maman de la nouvelle directrice de l’école.

Les enfants sont heureux de la retrouver le vendredi, d’apprendre à connaître les pays anglophones, les coutumes et les habitudes de leurs habitants et surtout de commencer à s’exprimer dans la langue de Shakespeare. Une très bonne manière de se familiariser avec cette langue, dès le plus jeune âge.