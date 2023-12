Luc-la-Primaube. Les six comédiens de Bruits de couloirs sur scène pour le Téléthon

A l’occasion du week-end officiel du Téléthon, les 6 comédiens de la troupe Bruits de Couloirs se mobilisent. Ils présenteront leur spectacle "Bruits de Couloirs à l’affiche" ce vendredi 8 décembre à 20 h 45 à l’Espace Saint-Exupéry de La Primaube (entrée fixée à 5 € au profit du Téléthon) et le samedi 9 décembre à 20 h 45 à la salle des fêtes de Boussac (entrée fixée à 8 € au profit du Téléthon).

Dans ce spectacle de sketchs, les comédiens vous donnent rendez-vous dans le studio de tournage de Bernard : époux de Caroline, réalisateur de son métier et un chouïa coureur de jupons. Dans son studio, vont se croiser toute une ribambelle de personnages afin d’espérer vous faire passer un agréable moment d’humour. Si vous voulez vous détendre les zygomatiques et oublier les soucis quotidiens, les comédiens vous donnent rendez-vous vendredi à La Primaube et samedi à Boussac. Notez bien que contrairement aux habitudes, le vendredi soir le spectacle aura lieu à La Primaube et non à Luc comme cela était la coutume.

Sortez les pop corn, les projecteurs sont allumés, la caméra réglée. Vous êtes prêts ? Alors silence sur le plateau et… action ! Venez, riez, partagez !

Renseignements :

www.bruitsdecouloirs.fr

ou 06 52 15 75 85.