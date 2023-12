Espalion. Remise de diplômes au collège de l’Immaculée-Conception

Le collège de l’Immaculée-Conception a récemment organisé une cérémonie de remise des Diplômes Nationaux du Brevet (DNB), en présence de Francine Druon, adjointe au maire en charge des écoles et Marie-Laure Lambert, conseillère municipale.

La directrice de l’établissement, Sandrine Garriguet a chaleureusement accueilli les anciens élèves de troisième pour la remise de leurs diplômes. Cette cérémonie a également été l’occasion pour ces anciens élèves de recevoir leurs attestations de formation en Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ainsi que leurs Certifications Cambridge English. La cérémonie s’est clôturée par un moment convivial partagé autour d’une collation

Journée portes ouvertes

De plus, le collège de l’Immaculée-Conception prévoit d’organiser une demi-journée de découverte à l’attention des élèves de CM2 issus des écoles privées et publiques. Cette journée se déroulera le mercredi 13 décembre, de 9 h à 12 h, et comprendra un petit-déjeuner offert aux familles. Les enfants auront ainsi l’opportunité de découvrir les locaux à travers des activités spécialement conçues par les enseignants. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour cet événement et peuvent être effectuées de deux manières : secretariateleves@immacespalion.org

Tel. : 05 65 51 11 70