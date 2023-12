Luc-la-Primaube. Une victoire bienvenue pour l’équipe fanion

Après trois défaites consécutives, l’équipe fanion de LPFC recevait Le Buisson sur le stade synthétique François-Niarfeix à Luc avec l’intention de briser sa mauvaise série, en sachant pertinemment qu’un adversaire de poids se dressait devant eux. Ce sont les Luco-Primaubois qui ont lancé les hostilités et qui ont ouvert logiquement la marque par Djinidi (35e), Le Buisson égalisant 5 minutes plus tard. Et c’est sur le score de 1 à 1 que l’arbitre renvoyait les 22 acteurs au vestiaire. À la reprise, les protégés de Franco Vignola ont mis le pied sur le ballon avec la ferme idée de reprendre l’avantage. Ils se sont montrés enfin réalistes à l’approche des buts en inscrivant deux buts par Bouloc (65e) et Melhado (70e) et décrocher une victoire bienvenue et méritée, les visiteurs ayant réduit le score à la 90e. À l’entrée du stade, Maryse Vacquier coordinatrice de l’équipe locale du Téléthon et quelques membres, ont invité les spectateurs à verser des dons au profit de l’AFM-Téléthon. Les rencontres concernant les équipes 2 et 3 ont été reportées à une date ultérieure.

Ce samedi 9 décembre, l’équipe 1 se déplacera à Albi et l’équipe 3 sera opposée à Réquista 3 en Coupe des réserves Braley.

En coupe du Crédit Agricole, l’équipe 2 recevra Montbazens/Rignac 2 ce dimanche 10 décembre.

Les U15 se sont inclinés 12 à 1 face à Mende. Victoires des U11, 5 à 1 contre Montbazens/Rignac et 9 à 1 contre JS Bassin.

Bravo aux deux U17, Lorenzo Unal et Diego Suarez qui ont arbitré ces rencontres.