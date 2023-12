Druelle Balsac. Football : une réaction rapide s’impose

Les seniors I en R1 se rendaient à Cahors et se devaient de ramener un bon résultat. Dès la 14e, Viargues devait céder sa place au revenant Baudy. Le match restera fermé pendant 90 mn et se terminera sur le score nul de 0-0. Pas si mal que ça, car cela permet aux Druellois de se remettre la tête à l’endroit avant la venue du leader, samedi prochain, au Bouldou Garonne-Gascogne (82 Mas-Grenier).

Les seniors II, en D1, se devaient de réagir face à l’équipe d’Aguessac. L’entame de match des locaux est catastrophique avec deux buts encaissés aux 5e et 12e. Du mieux au début de la deuxième période où, sur penalty, Faucon réduit le score (50e). Nouveau but des sudistes à la 60e et malgré la révolte des oranges et noirs avec El Ouachani qui réduira le score, nouvelle défaite pour Druelle. Samedi, en 16e de finale de la coupe de l’Aveyron, contre Comtal II.

Les séniors III ont eu match reporté à Canet-Prades. Les Féminines en R1 se rendaient à Montauban affronter la réserve de l’équipe de D2 composée de jeunes joueuses et de joueuses d’expérience. Les locales scorent aux 17e, 21e et 39e. Nouveau but dès la 51e. Cela ne démoralise pas les Druelloises qui réduisent le score grâce à Charlotte Boutonnet. En fin de match, Éloïse Bec marquera un 2e but pour un score final de 4 à 2. Bonne réaction des Aveyronnaises qui doivent obtenir un bon résultat dès samedi, à domicile, contre Gaillac.

Les U15, en coupe Territoire 12/48, recevaient Marvejols/Chirac. Ils arrivent à la mi-temps en menant 3 à 0 grâce à des buts de Timeo F, Yanis C et Lucas L. En deuxième période, Lucas L marquera par deux fois. Les Lozériens sauvent l’honneur en fin de match. Score final 5 à 1.

Les U18F, en championnat R1, recevaient Figeac-Capdenac et l’emportent 3 à 0. Les buteuses, Lou Labarthe, Alicia Duvivier et Elsa Lacaze. Il ne reste plus qu’a bien se préparer pour le derby de samedi prochain contre le Rodez Aveyron.

Les U13 en challenge Pitch pour la une et en challenge Occicoma pour la II à Druelle et à Villefranche pour la III se sont fait plaisir, tout comme les U11 à Sébazac pour la une ou au Bouldou pour la II et la III.