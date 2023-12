Espalion. Un shooting photo pour votre animal de compagnie

Laura de la boutique "évasion canine" et Louise, photographe animalière auront le plaisir de vous accueillir ces samedi et dimanche 9 et 10 décembre, pour une séance photo avec votre animal de compagnie au 10, rue Droite.

Un décor de Noël spécialement aménagé pour l’occasion, mettra en valeur votre animal adoré pour une photo souvenir

à garder pour soi ou à offrir, au format papier ou sous fichier numérique. Le samedi de 14 heures à 16 heures sur rendez-vous et de 16 à 18 heures en entrée libre. Le dimanche de 10 heures à 12 heures sur rendez-vous. Exceptés l’éléphant, la girafe, l’hippopotame, le rhinocéros ou animaux du même acabit (la porte de la boutique est trop étroite), tous vos animaux de compagnie seront les bienvenus et le café vous sera offert. Pour plus d’informations : 07 83 52 45 69.