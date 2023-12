"Au réveil, la voiture avait bougé" : le témoignage de Jean-Marie touché par la rupture du barrage d'Espeyrac

Ce mercredi 6 décembre 2023, le barrage d'Espeyrac a cédé entraînant l'assèchement de la retenue d'eau.

C’est au réveil que Jean-Marie Brunet, l’un des seuls riverains, vivant au lieu-dit de La Daze, situé en aval du barrage, a constaté l’ensemble des dégâts. Si l’habitation qu’il partage avec sa compagne, se situant suffisamment en hauteur a été épargnée, ce n’est pas le cas d’une bonne partie de sa propriété, touchée par les eaux.

"J'ai mis vingt ans pour arranger tout ça"

"J’ai mis vingt ans pour arranger tout ça, et voilà…", constate-t-il amèrement. Sa fosse septique et ses accès à l’eau potable ont été emportés, tout comme son véhicule, déplacé par les eaux et depuis, hors de fonctionnement.

"Nous nous en sommes rendu compte au réveil, je me suis dit "il y a un problème, la voiture a bougé", puis j’ai vu toutes les pierres et j’ai compris, le barrage a cédé", retrace-t-il.

Un incendie l'an passé

Ironie du sort, l’an passé c’est le feu qui touchait la propriété de Jean-Marie Brunet, un incendie ravageant 25 hectares de végétation ayant frôlé leur habitation.