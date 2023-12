Sultan, un chien de chasse âgé de deux ans, a subi de multiples fractures et blessures en tombant d’une falaise. La SPA qui a recueilli l'animal, a lancé un appel à la solidarité.

Début décembre, son maître a décidé de s’en séparer. C’est la SPA de Millau qui l’a récupéré et s’est appliqué depuis à le remettre sur pattes, en lançant notamment une cagnotte en ligne.

Patte et vertèbres fracturées, train arrière paralysé…

C’est en poursuivant du gibier avec son maître que Sultan, un chien de chasse a lourdement chuté. Son maître, qui est parvenu à le récupérer, amène le malheureux chez des vétérinaires qui diagnostiquent de multiples blessures : train arrière paralysé, patte avant et vertèbres fracturées, enfoncement de plusieurs côtes, gros hématomes et perforation d’un poumon. Les frais de soins astronomiques pour le sauver et le fait que Sultan ne pourra certainement plus chasser contraignent son maître à demander aux vétérinaires de s’en « débarrasser »…

Des soins coûteux

Les vétérinaires se tournent alors vers la SPA de Millau, qui accepte non seulement de le récupérer mais aussi "de sauver ce loulou que nous apprécions déjà énormément" en lui donnant une nouvelle chance, malgré « des frais conséquents à assumer », selon une publication sur Facebook datée de ce vendredi 1er décembre. Pour couvrir ces frais de soins vétérinaires, la SPA de Millau décide d’ouvrir une cagnotte en ligne. La bonne truffe de Sultan a dû séduire les internautes puisque ce mercredi soir, 4 313 € provenant de 107 contributeurs différents avaient déjà été collectés sur les 4320 € demandés, soit 88 % de la somme.

Une remise sur pattes à grande vitesse

Un élan de générosité positif qui a dû booster Sultan dans sa volonté de guérir. Le 3 décembre, la patte avant plâtrée et aidé d’un harnais de levage pour soutenir son train arrière, il a pu affronter le mauvais temps pour aller, avec l’aide de ses bienfaiteurs, faire ses besoins en extérieur. Le lendemain, Sultan commençait même à se mettre debout et à tenir tout seul sur ses pattes arrière, même s’il doit rester encore un mois et demi dans une cage de contention afin que ses vertèbres se consolident correctement.

Lorsqu’il sera complètement rétabli, il pourra alors passer à une nouvelle étape de sa vie, voulue par le personnel de la SPA : "Une seconde chance et une vie paisible dans une famille aimante". Il y aurait même déjà des candidats pour l’adopter…