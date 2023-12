Rodez. La confrérie Saint-André a dignement fêté ses trente ans

Même si bien avant un petit groupe d’André avait coutume de se retrouver pour un moment de fête autour d’une bonne table, c’est en décembre 1993 que la confrérie de la Saint-André a été officiellement créé (JO du 12-12-93). André Lamy en était le Grand Commandeur, André Rous le Grand Chambellan et André Marty le Grand Argentier. A la suite du décès d’André Lamy en 2013, c’est André Cayssials qui assurera la présidence de la confrérie jusqu’en 2019 puis et jusqu’à ce jour André Gratio qui est secondé par Andrée Pons (vice-présidente), André Septfonds (trésorier) et André Carrié (secrétaire). Ce dimanche, après la messe dominicale en l’église d’Espalion c’est, avec les conjoints et quelques nouveaux adhérents, 61 convives qui se sont retrouvés dans la bonne humeur au restaurant Anglade au Nayrac. Bien évidemment le menu a ravi tous les gastronomes et à la fin du repas on a fait sauter les bouchons de champagne pour marquer les trois décennies de la confrérie. Ceci agrémenté de quelques airs d’accordéon d’André Gratio.