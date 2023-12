Sainte-Radegonde. Le café poésie a fait le plein

L’Ambiance chaleureuse, bon enfant voire un tantinet "plaisantine", a réchauffé, deux heures durant, le temps hivernal autour des tables du café poésie, au Saintra. Onze aficionados, simples auditeurs, dénicheur ou créateur de poèmes et les habituées aussi étaient au rendez-vous, comme Mireille, les deux Janine, Martine, Marie Jo, Ève.

De nouveaux curieux, également passionnés de beaux textes, se sont joints à elles. Jean et Maguy Salabert, d’Onet-le-Château, qu’on ne présente plus (anciens instituteurs, cuisiniers, écrivains et poètes initiateurs du Salon du livre de Onet, et du club de cuisine vapeur le Scalène), Georges Melloul ancien éditeur, père du sculpteur local Florian Melloul, organisateur de la dictée du certif à chaque salon d’Onet (qui offrira sa quatorzième Édition le 3 mars 2024), mais aussi Béatrice et sa fille Judith… Bref, que du beau monde intéressé et intéressant autour de beaux mots. Ce fut, pour la joie de tous, un vrai ping-pong littéraire de Prévert, en passant par Maurice Carême jusqu’à Richepin. La tarte de Marie-Jo fut fort appréciée.

Le prochain rendez-vous est donné même heure, même endroit (15 h 30 au Saintra), le mardi 9 janvier ; thème choisi : La (les) Femme(s). Tout un programme, donc !