Onet-le-Château. Les Palanges au menu des enduristes

Ce sont sous des températures hivernales que 4 jeunes (Loïs, Baptiste, Mathis et Quentin), avec Sébastien, ont décidé de faire de l’enduro dans les Palanges. Au menu, 5 spéciales dont une nouvelle effectuée dans un premier temps, à pied ! Les descentes techniques, rendues bien glissantes par le tapis de feuilles mortes et les dernières pluies, ont entraîné plusieurs chutes, mais heureusement sans gravité. Les arbres n’ont qu’à bien se tenir ! Avec – 3 degrés, la dernière descente a fini de glacer les pilotes et les bidons, il était donc temps de rentrer. Au final, ce fut une bonne sortie qui a permis de tester l’adhérence dans des conditions hivernales, bravo aux jeunes pour leur courage et grand merci à Sébastien et à Virginie pour cet entraînement. Samedi prochain, l’école de VTT a rendez-vous à 10 h au stade Christian-Dumas (route de Bezonnes). Le stationnement est prévu à proximité du bâtiment du club de quilles.