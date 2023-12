Golinhac. Les petites mains à l’ouvrage

La section du foyer rural "La boîte à ouvrages" a repris ses activités cet automne un vendredi tous les 15 jours. Une douzaine de personnes, toutes générations confondues, se réunissent pour faire partager leur savoir-faire ou apprendre de nouvelles techniques. Tricot, couture, point de croix et macramé agrémentent la séance. À l’approche de Noël, les participants préparent les cadeaux personnalisés ou des décors de Noël. De nombreux projets où chacun peut demander des conseils pour étoffer son ouvrage. Une ambiance artistique et chaleureuse règne dans la salle et qui se termine par la pause-café ou thé accompagné de gâteaux maison.

Prochain rendez-vous le vendredi 15 décembre.