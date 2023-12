Relégation, émeutes, Neymar : nuit chaotique à Santos, après la descente historique du club en deuxième division

Tremblement de terre dans le football brésilien : le club de Santos, qui a vu passer Pelé et Neymar, a été relégué en deuxième division, pour la première fois de son histoire, mercredi 6 décembre 2023. Avant une nuit d'émeutes.

Club légendaire du football brésilien, Santos vient de connaître une immense désillusion. Dans la soirée du mercredi 6 décembre 2023, son sort a été scellé : il descend en deuxième division. Le début d'une nuit chaotique.

Défaite fatale

15e et donc virtuellement sauvé avant la 38e et dernière journée du championnat, Santos, qui éprouvait d'énormes difficultés cette saison, avait son destin en main. Il devait s'imposer face à Fortaleza à domicile pour assurer son maintien. Les partenaires de Jean Lucas, passé notamment par Lyon, Brest et Monaco, ont chuté 2-1.

Ils devaient donc espérer qu'un de leurs deux poursuivants trébuche également pour éviter une 17e place synonyme de relégation. Sauf que le Vasco de Dimitri Payet a gagné, sur le même score, contre Bratangino, et Bahia a triomphé face à l'Atletico Mineiro, 4-1.

Conséquence : Santos s'est fait dépasser par les deux écuries et se retrouve ainsi 17e avec 43 points, contre 44 et 45 pour Bahia et Vasco. À l’instar de la Ligue 1 l'an passé, ce sont les quatre derniers de ce championnat à 20 équipes qui descendent. Santos est donc relégué.

A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO DE 2023! \ud83c\udde7\ud83c\uddf7 Palmeiras campeão mais uma vez e Santos ficando com o inédito rebaixamento... #estrelabet #estreladarodada #ebsqd pic.twitter.com/2xVr8FUlaK — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 7, 2023

Émeutes virulentes

Un dénouement qui n'a pas tardé à provoquer des débordements en dehors du stade. Les abords du stade Vila Belmiro ont été le théâtre d'extrêmes tensions. Selon nos confrères de RMC Sport, citant Globo Esporte, plusieurs voitures ont été incendiées, dont celle de Steven Mendoza, l'attaquant du club. Les joueurs ont pu quitter le stade après l'intervention de la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène pour ramener le calme et disperser les supporters.

\ud83d\udea8\u26a0\ufe0f GRAVE



Em Santos, ônibus é incendiado depois do rebaixamento do Peixe no Brasileirão.



\ud83d\udcfd Instagram/raphaeol pic.twitter.com/1VX0CMVgXW — Goleada Info (@goleada_info) December 7, 2023

\ud83d\udea8 CENAS DE GUERRA EM SANTOS! \ud83d\udea8 Um ônibus foi incendiado após o rebaixamento do Peixe no #Brasileirão2023! pic.twitter.com/o3oWujuLE3 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 7, 2023

Scènes de chaos après la relégation de Santos \ud83c\udde7\ud83c\uddf7 cette nuit. \ud83d\ude28 pic.twitter.com/CsBxelbEvy — Actu Foot (@ActuFoot_) December 7, 2023

"Santos toujours, nous sourirons à nouveau", réagit Neymar

Créé en 1912, le club de Santos n'avait, jusque-là, pas vécu de relégation en deuxième division. C'est donc une première en 111 ans. Et ce siècle d'existence a vu des légendes du ballon rond enfiler la tunique blanche et noire. Triple vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil, celui qui a été surnommé "Le Roi", Pelé, y a joué 18 ans, entre 1956 et 1974.

Quelques décennies plus tard, c'est un certain Neymar qui y a laissé éclater son talent aux yeux du monde entier avant de prendre la direction de l'Europe et du FC Barcelone. L'ancien joueur du PSG a d'ailleurs suivi de près le match crucial de ce mercredi soir. "Santos, toujours Santos. Nous sourirons à nouveau...", a-t-il écrit sur une story Instagram, après la défaite fatale face à Fortaleza.