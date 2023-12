Baraqueville. La paroisse a accueilli son nouveau prêtre

Les fidèles de la paroisse Notre-Dame du Haut Ségala ont accueilli officiellement leur nouveau prêtre, Manoj Visuvasam. La cérémonie, présidée par Monseigneur Luc Meyer s’est déroulée selon un protocole bien établi. Ainsi, après la remise des clefs de l’église, le nouveau curé et son évêque se sont successivement déplacés au baptistère, au tabernacle, à l’ambon où l’on fait les lectures, et enfin au confessionnal. Autant d’étapes qui, à la suite de ce rituel, installaient le père Manoj dans ses différentes fonctions de curé. Le nouveau prêtre, né dans le diocèse de Palayan Kottai, en Inde, a été ordonné en France. Curé à La Cavalerie sur le Larzac, il vient à présent, exercer son ministère sur le Ségala. Ses nouveaux paroissiens de Baraqueville et des onze relais paroissiaux qui y sont rattachés lui ont donc adressé tous leurs vœux de bienvenue. Pour clore cette cérémonie d’accueil, paroissiens et amis se retrouvaient dans une grande salle gracieusement prêtée par l’école Saint-Dominique et le collège Notre-Dame pour partager le verre de l’amitié et, pour une centaine d’entre eux, un bon repas.