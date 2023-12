L'Aveyron des champions : découvrez les neuf "pépites" aveyronnaises récompensées cette année

Voici les lauréats de la 12e édition de L'Aveyron des champions.

Récompenser les entreprises "pépites" aveyronnaises, saluer la volonté et l’envie d’entreprendre des femmes et des hommes dans l’Aveyron, valoriser et promouvoir la créativité, l’innovation dans toutes ses formes, la vitalité, l’esprit d’initiative ou tout simplement la réussite d’entreprises aveyronnaises, ancrées sur le territoire, tels sont les mots d’ordre de L’Aveyron des champions, initiative portée à bout de bras par la chambre de commerce et d’industrie, impulsée par Manuel Cantos et poursuivie par Dominique Costes, l’actuel président de la CCI.

La 12e édition a été servie, jeudi 7 décembre 2023 au soir, dans le superbe cadre de l’Athyrium, à Onet-le-Château, devant un parterre d’environ 400 personnes, en présence, notamment, de Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, Christine Sahuet, conseillère régionale représentant Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et Jean-Philippe Keroslian, maire castonétois et vice-président de Rodez Agglo.

La CCI a remis huit prix et attribué un coup de cœur du jury (le détail ci-dessous), avec un leitmotiv écrit en lettres majuscules sur les fiches de Mathieu Crone, excellent dans la tenue de maître de cérémonie : "Récompenser des entreprises engagées, dynamiques, durables, sur le territoire Aveyron". Et, s’il a bien sûr été question d’économie, conjuguée à tous les temps et à toutes les tailles, ce sont des aventures humaines qui ont été sous les feux des projecteurs. Avec la passion en fil rouge.

L’hôtel des Courdercous (Saint-Chély-d’Aubrac)

C’est une belle histoire qui est en train de s’écrire à Saint-Chély-d’Aubrac. En 2019, Élise et Vianney Deprez, en provenance du Nord, reprennent l’hôtel-restaurant des Coudercous et son annexe l’hôtel des Voyageurs. Depuis, le couple s’attelle à améliorer et développer cet établissement, notamment sur le volet numérique. Ce qui leur a valu la remise de ce prix de la transformation digitale, pour leurs travaux menés sur leur site Internet, la mise en place de la réservation en ligne ou encore le référencement sur de nombreuses plateformes de réservation.

La Scierie Costes (Saint-Léon)

C’est une entreprise en plein développement qui a été honorée par la CCI. La scierie Costes, gérée par Anthony Costes est aujourd’hui bien implantée en Sud-Aveyron. D’une société nomade se déplaçant chez ses différents clients en 2017, Anthony s’est depuis implanté à Saint-Léons. Il s’installe en 2019 zone d’activités de la Glène et ouvre un deuxième bâtiment en 2021. Travaillant avec des bois récoltés dans un périmètre de 100 km, la scierie Costes met un point d’honneur à utiliser du bois local, « de très bonne qualité », selon Antony Costes.

La table de Solange (Cassagnes-Bégonhès)

Se passer d’intermédiaires et assurer, de manière autonome la vente de ses produits. C’est le challenge que relève La table de Solange, basée à Cassagnes-Bégonhès depuis 1996. Notamment dirigée par Frédéric Tressières, Thierry Frontin et Brice Bousquet, la ferme a bien grandi et travaille aujourd’hui à 90 % en dehors de l’Aveyron, et en grande partie en région parisienne. Avec toujours la même idée en tête, promouvoir le savoir-faire rouergat. Une réussite qu’a récompensée la CCI par le prix de la dynamique commerciale.

La pâtisserie Clément (Onet-le-Château)

Avec le prix de l’entreprise engagée, c’est le savoir-faire mais également la contribution en faveur du développement durable de Clément Battut, et de sa pâtisserie du même nom, qui ont été honorés par la CCI. La sélection de ses fournisseurs, la transmission de ses compétences ou la bonne gestion des déchets sont autant d’atouts qui ont permis à la pâtisserie Clément de glaner cette récompense. « Je continue de réfléchir à une boîte pâtissière réutilisable et acceptée par les clients », dévoile-t-il.

Groupe Sabre (Olemps)

Avec 10 salariés et 950 000 € de chiffre d’affaires, le groupe Sabre prospère. C’est Ingrid Rêve qui figure à sa tête, et a à sa charge les trois entreprises de ce groupe basé à Olemps, Aveyron protection nuisibles, Bois traité du Rouergue et Revel enseignes. Toutes les trois dans des secteurs d’activité très différents, dératisation, traitement de charpentes et signalétique. Un quotidien bien rythmé pour l’entrepreneure, récompensé par la CCI et le Campus XIIe avenue, l’organisme formation de cette entité.

Mégisserie Alric (Millau)

À Millau, la mégisserie est plus qu’un art, elle est une histoire de tradition. Mais de ce glorieux passé, certains s’en servent, pour nourrir un futur radieux. C’est le cas de la mégisserie Alric, implantée dans le cœur de la cité du gant depuis 100 ans. Une entreprise qui a survécu à la crise des métiers du cuir, et développer une activité durable. C’est pour ces raisons, et son engagement à employer des matières respectueuses de l’environnement, que l’entreprise dirigée par Jean-Charles Duchène a reçu le prix de l’industrie du futur.

Whisky Twelve (Laguiole)

Créer le premier whisky aveyronnais, en plein milieu de l’Aubrac, souvent comparé à l’Irlande pour ses paysages. C’est le défi qu’ont relevé douze amis, avec le whisky Twelve. Désormais 14 associés, ils ont pour objectif commun de faire mûrir cette entreprise. Aujourd’hui, la distillerie aveyronnaise confectionne 100 000 bouteilles d’alcool chaque année. Soit l’un des dix premiers producteurs français de whisky, avec un objectif de 50 % de ventes à l’étranger. Ce qui leur a permis d’empocher le prix de la réussite aveyronnaise à l’international.

Équipe ATS (Luc-la-Primaube)

Depuis Luc-la-Primaube, l’équipe ATS est à la baguette de bon nombre de spectacles, scènes ou prestations. Pascal Roux, dirigeant historique de la société, a passé les clés du camion à partir de 2022. Ils sont déjà trois associés à sa tête, Hugo Bruel, Xavier Lefrançois et Adrien Bellebouche. Une restructuration saluée par la CCI, et Centre Presse, qui décerne à ATS le prix de l’entrepreneur de l’année 2023. Alors sans aucun doute, l’entreprise risque de multiplier scènes et tournées dans les années à venir.

Groupe Finadorm (Luc-la-Primaube)

Depuis 40 ans, l’Aveyronnais Jean-Rémi Bergounhe a créé un empire, ou presque. Le groupe Finadorm emploie aujourd’hui 1 200 salariés et est notamment devenu le numéro trois en France dans le secteur de la literie. Une croissance qui a attiré le coup de cœur du jury, lui octroyant son prix. « Mon credo a toujours été de se développer mais avec réflexion, maîtrise et responsabilité », explique le chef d’entreprise. Sans oublier que le groupe Finadorm est également acteur dans les domaines de la petite enfance et l’habitat de loisir.