Bozouls. Les jeunes élus chez les pompiers

Accueillis par le chef de centre David Chassang, les jeunes élus du conseil municipal des enfants la matinée s’est articulée en plusieurs phases chez les sapeurs-pompiers du village. D’abord la visite de la caserne, des ateliers, puis discussion autour de la sécurité incendie avec rappel des attitudes à avoir en cas de situation d’urgence, sans oublier les numéros à contacter et comment mettre une personne en position PLS. Un accent particulier a été mis sur la partie sécurité incendie, car c’est un thème choisi durant ce mandat.

Les objectifs étaient de comprendre comment né un feu, connaître la conduite à tenir pour se mettre en sécurité en cas d’incendie, savoir appeler les pompiers, donner les informations nécessaires et réaliser l’importance des détecteurs de fumée dans les habitations, lieux publics. Pour illustrer tout cela, une vidéo a été diffusée de Timon et de Pumbaa (personnages du dessin animé Le Roi Lion) que l’on peut retrouver sur le site internet : disneywildaboutsafety.com/fr/securite-incendie/videos/

"En tant que jeunes élus, n’hésitez pas à parler de cette matinée dans vos écoles respectives. Vous pouvez être les ambassadeurs de la sécurité incendie en expliquant à vos camarades, à vos familles, ce que vous avez appris avec, comme support, cette vidéo", a indiqué Sabine Klein Tourrette, adjointe à la municipalité.

D’un commun accord avec le chef de centre et avec la collaboration des pompiers volontaires, il a été décidé de travailler sur l’élaboration d’une communication à faire auprès des Bozoulais (via affichage et autres) sur la nécessité d’être équipé de détecteurs d’incendie, mais également sur l’importance de l’entretien de ces derniers.

Chaque année les jeunes élus, du CME envoient aux personnes âgées de plus de 80 ans de la commune ainsi qu’à tous les résidents de la maison de retraite une carte de vœux.