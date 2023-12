Les "petits" excès de vitesse ne coûteront plus un retrait de point sur le permis : on vous dit à partir de quand

Évoquée par le gouvernement en début d'année, cette décision a été officialisée par un décret au Journal officiel.

Cette proposition remonte à avril 2023, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué la possibilité que les faibles excès de vitesse ne soient plus sanctionnés d'un retrait de point sur le permis de conduire. C'est chose faite, comme le confirme un arrêté publié au Journal officiel mercredi 6 décembre. Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le décret prévoit de modifier le Code de la route "pour que les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne soient plus sanctionnés que par voie contraventionnelle et ne donnent plus lieu à la réduction d'un point du permis de conduire". Finie la réduction de point dans ce cas, mais l'amende forfaitaire de 68 à 135 euros est toujours en vigueur en cas d'excès de vitesse inférieur à 5 km/h.

Ce que vous risquez en cas d'excès de vitesse

La perte de point sur le permis de conduire commencera à s'appliquer à partir d'une vitesse supérieure à 5 km/h. On vous ce que vous risquez selon l'intensité de votre excès de vitesse :