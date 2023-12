CARTE. Vents à 110 km/h, fortes pluies et neige : un département bascule en orange, 80 en vigilance jaune ce samedi

Le passage de la dépression Elin va apporter d'importantes pluies et de fortes rafales de vent sur presque tout le pays ce samedi.

Presque toute la France est concernée par une vigilance ce samedi 9 décembre 2023. Le Puy-de-Dôme va basculer en vigilance orange à partir de 15 heures pour des risques de vents violents à l'approche de la dépression Elin, quand Météo France a placé 80 départements en jaune.

"Au passage d'une limite pluvieuse associée à la dépression Elin circulant sur l'Irlande, les vents d'ouest vont se renforcer en cours de journée sur le pays". On attend des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h en plaine dans le Massif Central, notamment autour de Clermont-Ferrand.

La France coloriée en jaune et orange ce samedi. Météo France

68 départements en vigilance vent

Météo France 68 départements en vigilance vent. L'alerte concerne la moitié nord du pays et les deux départements de la Corse :

69 départements en vigilance vent ce samedi. Météo France

18 départements en vigilance pluie-inondation

Les fortes pluies apportées par la dépression Elin vont surtout concerner 18 départements, en vigilance pluie-inondation jusqu'en milieu de soirée :

18 départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

18 départements en vigilance crues

En vue des pluies intenses annoncées dans la journée, de nombreux départements restent en vigilance jaune pour des risques de crues, notamment dans le quart sud-ouest : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Dordogne, Charente-Maritime, Charente et Corrèze.

Et dans le nord du pays : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Marne, Ardennes, Aisne, Pas-de-Calais et Oise.

Des vigilances neige-verglas et avalanches

Les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence restent en vigilance neige-verglas jusqu'aux alentours de 9 heures du matin, quand la vigilance avalanches concerne six départements : Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes.