Réintégration des athlètes russes et bélarusses aux JO : 11 sportifs déjà réintégrés, colère, réactions

Même sous bannière neutre, à titre individuel et sans drapeau ni hymne, cette réintégration ne satisfait personne, Moscou y compris.



Les athlètes russes et biélorusses pourront participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 sous bannière neutre, a annoncé ce vendredi 8 décembre le Comité international olympique après 9 mois de suspense. Les athlètes russes et biélorusses ont été exclus des compétitions internationales après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, avant d'être progressivement réintégrés en tant qu'athlètes neutres dans la plupart des sports.

Ces athlètes pourront participer aux JO à titre individuel, sans hymne ni drapeau.

Le CIO, qui a suspendu en octobre le Comité olympique russe en raison de sa décision d'inclure parmi ses membres les organisations sportives de quatre régions ukrainiennes annexées en 2022, a également déclaré que les athlètes qui soutiennent activement la guerre en Ukraine ne seraient pas éligibles. Et qu'aucun représentant du gouvernement ou de l'Etat russe ou biélorusse ne serait invité ni ne recevrait d'accréditation pour participer aux événements de Paris 2024.

11 athlètes russes et biélorusses déjà "éligibles" aux JO

Le comité d'organisation des JO de Paris a déclaré dans un communiqué avoir pris note de la décision du CIO, rappelant que la qualification et la mise en oeuvre des conditions d'éligibilité pour les athlètes participant aux compétitions de Paris 2024 sous bannière neutre relevaient du CIO et des fédérations sportives internationales. Paris 2024 a pour responsabilité d'accueillir les athlètes qui se sont qualifiés pour les JO dans les meilleures conditions sans tenir compte de leur nationalité, a précisé le comité d'organisation, qui a réaffirmé sa solidarité avec l'Ukraine.

Selon le CIO, onze sportifs -huit Russes et trois Bélarusses- se sont pour l'heure qualifiés en remplissant les critères de neutralité, jugés "discriminatoires" par Moscou.

"Une grande honte"

La décision du Comité international olympique d'admettre des sportifs russes et bélarusses sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Paris-2024 est "erronée" et encourage "la Russie et le Bélarus à poursuivre leur agression armée contre l'Ukraine", a déclaré ce samedi 9 décembre le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

"Le CIO prévoit d'autoriser à concourir dans des arènes sportives internationales des athlètes qui non seulement soutiennent les meurtres de femmes et d'enfants ukrainiens, mais qui sont aussi probablement impliqués directement dans ces crimes", a assuré la diplomatie ukrainienne.

Cette décision est une "grande, grande honte pour le monde du sport", a déclaré ce samedi le nageur ukrainien Mykhailo Romanchuk, actuellement en Roumanie pour les Championnats d'Europe en petit bassin.

C'est "un jour de honte" pour le CIO, affirme également Piotr Wawrzyk, vice-ministre polonais des Affaires étrangères.

L'athlétisme entre en résistance

Si les différentes fédérations internationales réintègrent les Russes dans leurs calendriers respectifs, il y a l'exception notable de la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), l'un des principaux sports olympiques. Ce samedi, World Athletics a maintenu sa position selon laquelle "tous les athlètes, le personnel d'encadrement et les officiels de Russie et de Biélorussie sont exclus de toutes les épreuves des World Athletics Series et de l'organisation de toute manifestation internationale ou européenne d'athlétisme". "Nous continuerons à suivre la situation, mais à moins d'un changement majeur des circonstances d'ici les Jeux olympiques, cette exclusion s'appliquera à Paris 2024."