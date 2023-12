Decazeville. Vite lu

Elections d’un CSE à Chorus. L’entreprise solidaire d’insertion professionnelle Chorus a pu bénéficier d’un accompagnement par Coorace, en lien avec l’Anact, pour sa première élection d’un CSE (Comité social et économique). Chorus souhaite développer la participation des salariés à la vie de l’entreprise. "Nous avons donc convié les syndicats afin d’engager un échange autour du dialogue social. Une réunion d’information auprès de l’ensemble des salariés s’est tenue en présence du syndicat CFDT. Au-delà des élections, ce fut un moment convivial, d’échanges dans le cadre du dialogue social (rôles du salarié, de l’employeur et du CSE, le fonctionnement du CSE et d’un syndicat…)", a évoqué avec satisfaction la directrice Sylvia Ricci.