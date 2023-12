Decazeville. 720 € pour le Téléthon

Comme chaque année, le club des aînés de Saint-Roch

à Decazeville, a organisé un loto au profit du Téléthon. Les lots offerts ainsi que le nombre important de participants

ont permis de dégager un joli bénéfice de 720 €

qui a été entièrement reversé à l’AFM – Téléthon.

Jean-Claude Garcia, coprésident de l’association Espoir et vie qui gère l’ensemble des collectes et des animations au niveau du Bassin decazevillois pour le Téléthon, s’est vu remettre ce joli chèque et a remercié vivement les membres de l’association qui se retrouvent régulièrement à l’ancienne école de Combettes. Il leur expliquait comment était utilisé l’argent, notamment dans la recherche et l’aide aux malades.