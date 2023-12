L'honneur est sauf, c'est un restaurateur aveyronnais qui l'a battu.

Le dimanche 3 décembre au marché de Noël d'Albi, le record du monde d'une spécialité aveyronnaise est tombé : celui du plus gros aligot.

Cet aligot signé et touillé par l'Aveyronnais Franck Conduche, le traiteur d'Aux saveurs de l'Aubrac, basé à Quins (est-ce lui également le co-détenteur du plus long fil d'aligot du monde, 5,80 m ?), pèse 300 kilos, dont 200 kilos de pommes de terre et 100 kilos de tomme d'Aubrac, et peut à lui tout seul régaler un millier de personnes ! 50 % des ventes de parts provenant de cet aligot sont ad'ailleurs llés aux organisateurs tarnais du Téléthon, présents le jour de l'exploit.