Rignac. Des ateliers de formation à la lecture

La coordination départementale de Lire et faire lire 12 envisage de mettre sur pied un nouvel atelier "lire en public" sur la commune. Le choix de Rignac s’impose de par la qualité des structures que la commune peut mettre à disposition et de par sa situation géographique à mi-chemin entre Rodez et Villefranche. Les responsables départementaux n’hésitent pas à inviter les potentiels candidats à utiliser les transports en commun ou à se regrouper en covoiturages.

Cet atelier est proposé du 1er janvier au 31 mars. Il sera animé par Patrick Palisson. Sa fréquence sera d’une séance par semaine, de 10 heures à 12 heures, un jour de semaine et un lieu qui seront précisés ultérieurement selon un sondage effectué auprès des bénévoles de l’association : " Cet atelier est ouvert à tous, lecteurs initiés actifs et nouveaux lecteurs" indiquent les responsables qui précisent "qu’il est judicieux de commencer les séances dès le début, cependant l’accès peut se faire à tout moment".

L’objectif de cet atelier est d’améliorer ses compétences dans son exercice de lecture à voix haute : " Avec pédagogie, vous travaillerez la voix, l’interprétation, l’aisance devant un public. Cela vous permettra de révéler ce que vous êtes tout à fait capable de faire en ces matières", indiquent les responsables.

Plus de renseignements au 06 33 69 44 39 ou au 07 50 81 21 09.