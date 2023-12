Football : une balade en Mayenne pour Rodez au 8e tour de Coupe de France

Rodez (Ligue 2) s’est largement imposé à Mayenne (Régional 1) lors du 8e tour de Coupe de France, hier après-midi (0-9). Les Ruthénois ont évité tout doute en ouvrant le score dès la cinquième minute de jeu. Avant de dérouler.

Rodez n’a jamais tremblé. Sur le stade municipal de Mayenne, où la boue a rapidement pris le pas sur l’herbe, les Ruthénois se sont rendus la vie facile. Un but après cinq minutes, trois à la pause. Puis un dérouillage en règle des amateurs du Stade mayennais. Les professionnels ont joué le jeu jusqu’au bout, multipliant les offrandes en deuxième période… jusqu’aux portes de leur vestiaire, donnant jusqu’à leur short aux jeunes fans.

Dès la première véritable occasion de la rencontre, le Raf a pris les choses en main. Raphaël Lipinski était fauché sur le côté gauche de la surface de réparation. Penalty. Clément Depres le transformait. En quatre minutes, les hommes du président Pierre-olivier Murat avaient évité le piège. Pas de match nul stressant.

Arconte sort en pleurs

" Le plus important, c’était de ne pas les laisser se mettre en confiance, soulignait après-coup Didier Santini, l’entraîneur aveyronnais. Il ne fallait pas les laisser respirer, les obliger à toujours dégager. Il fallait mettre beaucoup d’intensité. C’est une de nos forces, les joueurs ont respecté le plan."

Avant de dérouler. Killian Corredor s’offrait le premier de ses trois buts (0-2, 25e). Au même moment, Taïryk Arconte rejoignait les vestiaires, en pleurs. "Il s’est fait mal à l’épaule", révélait son coach, qui attendait d’en savoir plus. Le seul bobo du match, mais un vrai bémol tant le jeune attaquant prêté par Brest est important en Ligue 2 (cinq réalisations lors des huit derniers matches) en ce moment pour les sang et or.

Derrière, le gardien mayennais empêchait les Ruthénois de marquer. Par deux fois (29e, 38e). Avant de finir par craquer, sur un nouveau coup de boutoir de Corredor (0-3, 45e).

"Respecter l’adversaire, c’est la plus belle des choses"

Et de vivre une deuxième période cauchemardesque. Rodez a joué jusqu’au bout. Sans tomber dans la facilité. "Respecter l’adversaire, c’est la plus belle des choses. On l’a vécu l’année dernière en quart de finale, on en avait pris 6 à Toulouse, rappelle Didier Santini. Ils nous avaient respectés dans le jeu, en nous faisant vraiment mal. C’est ce que j’attendais de mes joueurs. " Et il l’a obtenu.

En trente minutes (51e à 80e), les partenaires du capitaine Joris Chougrani ont inscrit six buts, dont un doublé pour l’habituelle doublure Antoine Valerio (51e, 58e). "Je suis satisfait du comportement, du professionnalisme et de l’intensité, surtout sur un terrain compliqué, poursuit le coach. On voulait faire un pressing de la première à la dernière minute. "

Les Aveyronnais ont ensuite rapidement regagné leur bus. Avec huit bonnes heures de route pour rentrer, réalisées par les habituels titulaires en L2 Rajot ou Abdallah non entrés hier ; mais pas par Mpasi, Danger, Raux-Yao, Younoussa ou encore Haag laissés au repos ce week-end avant la réception d’Amiens samedi prochain.

Une nouvelle fois, après Liffré (Bretagne), le 18 novembre dernier. Deux tirages consécutifs assez étranges. Même si Didier Santini ne souhaitait pas s’appesantir dessus. "Ces longs déplacements, c’est la beauté de la Coupe de France, il faut s’adapter, balaye le natif de Marseille. Maintenant, j’espère qu’on tirera quelqu’un chez nous. Le rêve, ça serait d’affronter une équipe de Ligue 1 à la maison. Notre public le mérite. "