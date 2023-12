"Il est important de bien nourrir ses enfants" : la cheffe aveyronnaise Noëmie Honiat invite à cuisiner en famille

La cheffe sort son livre « Cuisine en famille » pour confectionner des recettes populaires et à moindre coût.Entretien plutôt savoureux avec une défenseuse convaincue et convaincante du bien manger.



Dans votre nouveau livre,, vous proposez des recettes simples de produits industriels pour les enfants. Qu’est-ce qui vous a motivé ?

Je suis maman avant d’être cheffe. Je me suis rendu compte que les enfants mangent énormément de produits industriels. Dans notre restaurant, il est difficile de leur faire manger autre chose que des nuggets et des frites, par exemple.

L’idée est de reprendre des produits du quotidien et de les faire maison. Quand on regarde la recette d’un biscuit BN dans l’industrie, il y a plus de 25 ingrédients. Alors que sur du fait maison, on a que 5 ingrédients. De la farine, des œufs, du beurre, du sucre et du chocolat. Ce n’est pas très compliqué.

Le fait maison, cela a aussi de nombreux avantages.

C’est important de mieux nourrir nos enfants. Quand on fait ses propres biscuits maison, on sait ce qu’il y a dedans : des produits sans additifs ni conservateurs. C’est aussi une vraie activité à faire en famille un dimanche. On apprend aux enfants à pétrir la pâte. Ils sont hyper fiers quand ils sortent leur goûter à l’école après l’avoir fait eux-mêmes. C’est aussi beaucoup moins cher.

C’est important en tant que cheffe de partager vos recettes et astuces ?

Ce livre est le résultat de l’après-confinement. Pendant cette période, j’ai fait beaucoup de recettes sur les réseaux sociaux. J’ai vu que ça intéresse du monde et c’est agréable de partager son savoir. Je suis contente de donner des astuces simples et utiles, c’est aussi ça un cuisinier.

Vous tournez en ce moment plusieurs épisodes de « La Meilleure boulangerie de France ». Comment cela se passe-t-il ?

C’est génial, on fait le tour de France. On déguste de bonnes choses. C’est une émission de bienveillance qui met en avant l’artisanat.

C’est important de comprendre chaque univers et les histoires de ces gens qui se lèvent à 2 heures du matin pour leur passion. Ils se donnent du mal pour réaliser ces produits du quotidien. On est super bien accueilli partout où l’on va. Les épisodes de cette seconde saison sont diffusés sur M6 de janvier à juin prochain.

Dans un contexte compliqué pour les artisans et les restaurateurs, quel message voulez-vous faire passer à l’arrivée des fêtes ?

Il faut arrêter d’acheter son pain et ses pâtisseries dans les grandes surfaces. Il y a des artisans qui ont du mal à joindre les deux bouts et il faut les soutenir. Consommer local et des produits de saisons est une solution. Manger des mangues en août ou des fraises en décembre, c’est une hérésie totale, et cela n’est pas bon pour la planète. Avec Noël qui arrive, il faut acheter chez les artisans, qui mettent tout leur cœur dans leurs produits.