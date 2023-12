Villefranche-de-Rouergue. Ramassage des anciens conteneurs collectifs et individuels

Dans le cadre de la mise en place du nouveau système de collecte des déchets, les anciens conteneurs collectifs et individuels seront retirés. Ils seront ramassés à la suite de la dernière collecte : les bacs d’ordures ménagères et de tri sélectif seront collectés par deux camions différents, en même temps.

Ainsi, le ramassage des anciens conteneurs d’ordures ménagères et de tri sélectif aura lieu aux dates suivantes.

Martiel, Savignac et Toulonjac le 19 décembre ; La Rouquette et Vailhourles le 21 décembre. Sur ces cinq communes, les habitants qui détiennent des conteneurs individuels devront donc présenter leurs deux bacs (ordures ménagères et tri) le 19 décembre ou le 21 décembre selon la commune. Si certains foyers souhaitent conserver leurs conteneurs individuels pour un usage privé, ils devront apposer un autocollant "Je garde ma poubelle" sur leur conteneur.

Les autocollants sont à retirer dans leur mairie ou à la communauté de communes.

L’ouverture des colonnes sur le secteur centre (Martiel, Savignac, Toulonjac, La Rouquette, Vailhourles, Promilhanes et Laramière) est prévue durant la semaine du 11 au 15 décembre.