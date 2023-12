Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. "Sous le soleil exactement !" : une pièce en guise de sortie de résidence

La compagnie "Sous le soleil exactement !", en résidence d’artistes a convié à la salle de l’Éveil cinéma les élus locaux et du territoire à venir assister à la sortie de résidence. Elle leur a présenté son premier projet, la pièce : "Yema", d’après un texte de Sonia Touazi, mise en scène par Delphine Sabaté, interprétée par la comédienne Lise Royo et la violoncelliste Mathilde Comoy Robert.

Cette nouvelle compagnie artistique locale a été créée en juillet dernier, le siège social de l’association est au centre social du Pays d’Olt. Son domaine d’activité : culture, pratiques d’activités artistiques et culturelles. Son objectif est de créer, produire, diffuser et promouvoir le spectacle vivant et l’expression artistique sous toutes ses formes, écrire des spectacles, découvrir et adapter des écrits contemporains, anciens ou classiques, organiser des manifestations, des événements culturels et artistiques et toute initiative ayant pour objet la promotion du spectacle vivant et de l’art en général sous toutes ses formes. Organiser des manifestations, des événements, autour du bien-être, développer des projets artistiques et culturels, développer des projets autour du geste et du bien-être, diffuser entre tous ses membres des techniques et des connaissances dans les domaines artistiques divers et du bien-être. Toutes ces activités peuvent se dérouler dans des lieux publics ou privés.