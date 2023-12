Deux nouveaux départements viennent compléter la liste des sept départements déjà placés en vigilance orange pour risque de crues ou de pluie-inondation.

Météo France qui avait, ce lundi 11 décembre matin, basculé un septième département vigilance orange crues, l'étend à désormais huit départements et un neuvième pour pluie-inondation.

Haute-Savoie

Savoie

Corrèze

Dordogne

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Gironde

Isère

Dans son dernier bulletin réactualisé, les prévisionnistes évoquent "des précipitations qui sont bien installées sur les Alpes, elles sont durables et parfois soutenues, elles se produisent généralement sous forme de neige au-dessus de 2 300 à 2 500 m".

Les départements en vigilance ce lundi 11 décembre 2023. Document - Météo France

Depuis le début de la nuit de dimanche à lundi, "en 12 heures, il est tombé entre 20 et 40 mm sur les massifs des Alpes du Nord, avec localement presque 50 mm sur l'est du département de l'Isère", indique encore Météo France.

49 départements en vigilance jaune

De même, pas moins de 49 départements sont placés en vigilance jaune crues et/ou pluie-inondation. Il s'agit de :

Le Pas-de-Calais

L'Aisne

Les Ardennes

La Meuse

La Marne

L'Oise

La Seine-et-Marne

La Manche

Le Calvados

L'Eure

L'Eure-et-Loir

La Mayenne

La Sarthe

La Maine-et-Loire

La Loire-Atlantique

L'Indre-et-Loire

La Vendée

La Vienne

L'Indre

Le Cher

La Nièvre

L'Yonne

La Côte-d'Or

Le Jura

Le Doubs

L'Ain

La Saône-et-Loire

Le Rhône

La Saône

La Loire

Le Puy-de-Dôme

La Creuse

La Haute-Vienne

Le Cantal

Le Lot

Le Gers

Les Landes

La Gironde

La Haute-Corse

Le temps reste perturbé

Le temps reste bien perturbé sur une large bande centrale du pays. Du sud des Pays de la Loire, du Poitou-Charentes et du nord de l'Aquitaine jusqu'en Bourgogne Franche-Comté et les Alpes, il pleut durablement et de façon parfois soutenue. Les cumuls deviennent conséquents, en particulier sur les Alpes du nord placés en vigilance orange.

À ces cumuls s'ajoute une fonte importante du manteau neigeux en dessous de 2 200 m, la neige prenant le relais au-dessus de 2 400 m d'altitude environ. De la Bretagne à l'Alsace, les pluies sont plus irrégulières.

Seul bémol, le vent souffle assez fort sur la Côte d'Azur et surtout sur le relief et le nord de la Corse où les rafales dépassent les 100 km/h. Des rafales peuvent déferler sur la région de Bastia.

Les températures sont anormalement douces. Elles atteignent 16 à 19 degrés au sud de la Garonne et sur le Sud-Est, localement 20 à 22 sur le Sud de l'Aquitaine, en Languedoc-Roussillon et sur la Côte d'Azur. Ailleurs, elles sont comprises entre 12 et 16 degrés, localement 11 sur le nord et le nord-est.

Ce mardi 12

Des pluies et/ou averses toucheront une grande partie du pays ce mardi 12 décembre 2023.