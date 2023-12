Luc-la-Primaube. Les enfants ont élu leur conseil municipal

Vendredi dernier a eu lieu l’élection du 8e conseil municipal des jeunes qui est composé de 29 enfants répartis au prorata des effectifs des classes de CE2 et CM1 des quatre écoles de la commune (74 CE2 et 79 CM1), à savoir 5 élus en CE2 et 7 élus en CM1 pour l’école Jean-Boudou, 2 élus en CE2 et 3 élus en CM1 pour l’école Saint-Jean, 2 élus en CE2 et 3 élus en CM1 pour l’école Jacques-Prévert et 2 élus en CE2 et 5 élus en CM1 pour l’école Saint-Joseph.

Auparavant, Ghislaine Vayssettes, adjointe en charge du conseil municipal des enfants, était allée à la rencontre des élèves des quatre écoles pour récupérer les candidatures.

C’est sous la responsabilité de Ghislaine Vayssettes, aidée de Florence Petit, d’Alain Bessière, de Dominique Barbier de Reulle, d’Yves Thuéry, de Christian Delheure, de Véronique Douziech et de David Romiguière pour la tenue des urnes, et le soutien des enseignants que les écoliers sont passés dans l’isoloir pour élire le conseil municipal des enfants qui s’est installé et a pris officiellement ses fonctions dans la salle du conseil municipal à la mairie de Luc, samedi.

108 élèves (52 CM1 et 56 CE2) ont voté. Il y avait 32 candidats pour 29 postes.

- École Saint-Joseph : Jules Boularan, Charlotte Calviac, Valentine Brefuel, Cataleva Cerès, Benjamin Dura, Zèlie Poujol, Nathys Rigal.

- École Jean-Boudou : Liséo Bailliet, Souleyman Belahcen, Gabriel Casino-Marzi, Nina Cumener Rose Moisset, Anaé Rivière, Louise Vernhes, Adrien Bousquet, Maria-Nicole Ferreira, Eloan Gardelle-Albouy, Océane Jean, Margaux Laire, Maïwenn Murat, Tino Romiguière, Louis Sadoul.

- École Saint-Jean : Noa Feuga, Noellie Boyer.

- École Jacques Prévert : Bartolomé Diaz, Emmie Cabrol, Laura Calvignac, Noélie Clément, Clara Massol. Les trois candidats non élus sont des suppléants : Federle Juliette, Viargues Vigouroux Camille et Berruer Adèle.