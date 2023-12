Luc-la-Primaube. Tous en piste avec Rock et danses, samedi 16 décembre

La prochaine soirée organisée par l’association Rock et danses aura lieu ce samedi 16 décembre à l’espace d’animation de Luc. Comme d’habitude, elle sera placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la convivialité : autant de qualités qui font que ces soirées sont reconnues et appréciées.

À 18 h 30, un stage intitulé "Routine Rock" sera animé par le professeur Mathieu. À 19 h 15, un apéritif sera offert à ceux qui participent à l’auberge espagnole qui se déroule en suivant à condition d’apporter un plat salé ou sucré par personne et pour environ 4 personnes (comme toujours pas de chips, de viennoiseries ou de boissons. Les bonbons ne sont pas considérés comme un plat !). Les tarifs restent inchangés à savoir : 8 € pour les non-adhérents et 6 € pour les adhérents. Ce tarif comprend le stage et la soirée qui débutera en suivant à 21 h 30.