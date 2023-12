De retour dans les villages aveyronnais : comment le pain paysan bio fait son nid tous les jeudis à Souyri

Dans des villages dépourvus de commerces, ce sont les producteurs locaux qui fournissent régulièrement des produits alimentaires. Exemple à Souyri, qui peut à nouveau manger son pain blanc, et bio.



C’est suite à la demande d’habitants de Souyri désireux d’avoir les pains de la ferme Moulini en vente près de chez eux, que Sarah a rencontré le conseil municipal. Celui-ci l’a soutenue dans sa démarche pour trouver un point et un créneau de distribution. "L’APE de l’école de Souyri nous a aussi aidés à communiquer pour mettre en place les premières distributions", confie-t-elle. "Nous sommes ravis de venir à la rencontre de mangeurs de pain enthousiastes ! Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous livrons à domicile."

Donc Sarah et Ben, paysans meuniers boulangers au hameau de Serres à Nuces, viennent proposer les produits de leur fournil aux habitants de Souyri et alentours, tous les jeudis soir de 17 heures à 18 heures, sur la place de l’église. Pains de campagne, aux graines, pur seigle ou petit-épeautre, pizzas fermières, fougasses, étoiles de Nuces et biscuits sucrés et salés, tout est préparé au levain naturel, à la main, et cuit au four à bois.

Du pain comme avant

Sarah et Ben cultivent eux-mêmes leurs céréales de variétés paysannes en bio, sur la ferme du Gaec Causselot qui les accueille depuis près d’un an. Ils moissonnent, trient le grain et le transforment en farine grâce à leur moulin Astrié à meules de pierre. Ce sont ces farines très qualitatives qu’ils panifient à l’ancienne, dans le fournil de la ferme. Un métier passionnant que le couple exerce avec militantisme, autant par amour du bon pain que par engagement dans la sauvegarde des variétés et des savoir-faire anciens.

Il est donc possible de les rencontrer tous les jeudis soir de 17 heures à 18 heures sur la place de l’église à Souyri. Ils vendent aussi directement au fournil de Serres tous les mercredis soir de 17 h 30 à 19 heures, les vendredis sur commande de 19 heures à 19 h 30, ainsi que sur le marché de Firmi le samedi matin. Leurs fougasses et biscuits sont disponibles au Panier paysan à Nuces, et leur pain, le week-end, au P’tit Bio de Marcillac.

Pour passer commande ou simplement prendre contact appeler le 06 49 61 86 73. ou par mail : contact@moulini.fr ou directement au fournil. Leur site internet www.moulini.fr/ vaut le détour pour avoir un aperçu de leurs produits.