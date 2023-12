Et si les bateaux carburaient uniquement à l'énergie houlomotrice dans un futur proche ?

(ETX Daily Up) - Des scientifiques chinois mettent actuellement au point un mécanisme dans l'espoir de permettre aux bateaux de stocker de l'énergie houlomotrice et de naviguer en toute autonomie, sans consommer de carburant. Si cette méthode n'en est qu'à ses balbutiements, elle pourrait toutefois s'avérer précieuse pour réduire les émissions de carbone liées aux transports maritimes.

Stocker l'énergie de la houle pour partir en vadrouille. Voici peu ou prou ce à quoi travaillent des chercheurs chinois de l'Institut du navire et du transport maritime de Shanghai. Leur objectif ? Convertir l'énergie des vagues à l'aide d'un oscillateur de déferlement placé à l'intérieur d'un navire. Ce concept implique que le navire agisse comme une plateforme capable de transformer l'énergie cinétique (provenant des mouvements du bateau) en énergie électrique. Une fois cette énergie convertie, le bateau serait ensuite en capacité de le stocker lorsqu'il reste à quai, expliquent les auteurs de ces travaux dans la revue Renewable Energy.

Depuis ces dernières années, l'énergie houlomotrice produit par le mouvement d'ondulation des vagues est exploitée comme source d'énergie renouvelable, grâce à des convertisseurs d'énergie des vagues (WEC), qui sont ensuite capables de convertir l'énergie mécanique générée par l'oscillation des vagues en énergie électrique. C'est sur cette méthode que les scientifiques de l'Institut du navire et du transport maritime de Shanghai se sont basés pour concevoir leur dispositif appelé "oscillateur de déferlement", et composé d'une turbine hydraulique. "L'oscillateur est capable de se déplacer le long des tiges de glissement lorsque le navire subit un mouvement de pilonnement, de roulis ou de tangage", précisent les auteurs des travaux, qui travaillent actuellement sur un prototype de leur dispositif afin d'en tester l'efficacité.

Il ne s'agit toutefois pas du premier projet de navire autonome à voir le jour dans le monde. En 2020, l'ingénieur philippin Jonathan Salvador a développé le Bangka, un trimaran visant à transporter des passagers, en se propulsant grâce à la force des vagues. Bien plus tôt, en 2013, l'entreprise Geps Techno (Loire-Atlantique) avait également déployé le MLiner, une plateforme flottante mesurant 200 mètres de long et 90 mètres de large, qui intègre quatre sources d'énergie renouvelable : éolienne flottante, hydrolienne, houlomotrice et solaire.